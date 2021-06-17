أمير الجوف يعزي في وفاة السهلي

المناطق - الجوف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه في وفاة العميد متقاعد محمد بن فيحان السهلي -رحمه الله-.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بشقيق الفقيد ضبيب بن فيحان السهلي, داعياً للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

من جانبه أعرب السهلي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء.