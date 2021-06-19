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رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا: “مرحّبا بالسياح السعوديين”

رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا: “مرحّبا بالسياح السعوديين”
http://almnatiq.net/?p=995054
المناطق - الرياض

أعلنت انكا رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا بالرياض أن ألمانيا ترحّب بالسياح السعوديين والراغبين في العلاج الحاملين للتأشيرة،وأما الذين لا يملكون تأشيرة فيمكن التقديم، بدءًا من السبت 19 يونيو، واستخراجها، والسفر إلى ألمانيا بدءًا من 25 يونيو 2021،

وأضافت انكا أن الشروط المطلوبة هي أن يكون السائح أو الزائر قد تلقّى التطعيم بالجرعات من أي تطعيم معترف به أوروبيًّا، والثاني أن يكمل شهادة من تطبيق صحتي.

يذكر أن السلطات الألمانية اشترطت الحصول على التطعيم بأحد اللقاحات آخر جرعة من اللقاح على الأقل قبل 14 يومًا من موعد السفر، وتنطبق هذه الإجراءات حاليًّا فقط على اللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، وهي حاليًّا: استرازينيكا، وفايزر، ومودرنا، وجونسون.

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