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الفنتوخ: أقل من 6 أشهر للاستغناء كليا عن الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة

الفنتوخ: أقل من 6 أشهر للاستغناء كليا عن الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة
http://almnatiq.net/?p=995060
المناطق - الرياض

قال مدير مشروع الفوترة الإلكترونية المهندس عبدالله الفنتوخ، إن الفواتير الإلكترونية ستطبق على مراحل حتى يكون عمليا، موضحا أن المرحلة الأولى للفواتير الإلكترونية ستطبق في 4 ديسمبر القادم وستكون ملزمة لجميع مكلفي ضريبة القيمة المضافة.

وأشار عبد الله الفنتوخ خلال لقائه ببرنامج”في أسبوع” إلى أن الهدف منها هو حفظ وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني في نظام خاص للفاتورة الإلكترونية، موضحا:” أقل من 6 أشهر للاستغناء كليا عن الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة”.

وأوضح أن المرحلة الثانية ستبدأ في 1 يناير المقبل وستكون على عدة مراحل، مبينا أنها مرحلة التكامل وهي الهدف الأساسي من وجود هذه المنظومة للربط بين الهيئة والمكلفين.

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