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“متحدث الداخلية”: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال لكل من يسهل دخول المتسلل للمملكة

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“متحدث الداخلية”: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال لكل من يسهل دخول المتسلل للمملكة

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المناطق - الرياض

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن الحملة الميدانية لضبط مخالفي نظام الحدود شملت مناطق المملكة كافة وتم تطبيق العقوبات بشكل فوري، جاء ذلك في تصريح لـ”الاخبارية”.
وأضاف “الشلهوب”، أن عقوبة السجن 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال والتشهير، لكل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة.
وأكد أنه تم ضبط أكثر من 5 ملايين مخالف في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

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