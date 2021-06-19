“الحج” تكشف عن الأقارب الذين يحق لهم مرافقة المرأة كمحرم

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http://almnatiq.net/?p=995068
المناطق - مكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن إضافة الخال أو العم كمَحرَم للراغبات في الحج ممن بادرن بالتسجيل في المسار الإلكتروني لأداء مناسك الحج لهذا العام، مشيرة إلى أنه لا يُتاح إضافة مَحرَم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن)، معللة ذلك لإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب.

بيانات المَحْرَم
وأوضحت الوزارة أنه لا يتم قبول بيانات المَحْرَم إلا إذا كان مسجلا في البوابة الإلكترونية للراغبين بالحج، وأنه لا استثناء للشخص غير المتقدم لتسجيله كمَحرَم، مشددة على أن التسجيل متاح لجميع المقيمين والمواطنين ممن لم يقوموا بالحج آخر 5 سنوات، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

وبينت أنه في حال تسجيل المرأة لرغبتها في الحج دون مَحرَم، ورغبتها بالتعديل وإضافة مَحرَم مسجل بطلب مستقل في البوابة الإلكترونية، أفادت وزارة الحج والعمرة بأنه يمكن لها الإضافة وتعديل بيانات المَحرَم ابتداء من 14 ذو القعدة عند ظهور نتائج المقبولين في الحج، إذ سيتم في ذلك التاريخ إعلان التفاصيل عند إتاحة الباقات للحجز والشراء بعد الترشيح للحج.

رغبة الحج تتم فرديا
وأكدت وزارة الحج والعمرة بأن تسجيل رغبة الحج تتم فرديا، ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين في نفس طلب التسجيل، فيما يمكن إضافة المرافقين الذين أتموا التسجيل بنجاح في المرحلة الثانية عند اختيار باقة الخدمات، منوهة بأن الباقة «فردية» ولا يمكن لشخصين أو أكثر التسجيل في نفس الباقة.

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