فريق طبي ينجح في إنقاذ مسنّة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

المناطق - عسير

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 75 عام ، تعاني من أمراض السكري والقلب ولديها دعامات قلبية وعلاج مزمن وأيضًا تاريخ جراحي باستئصال الزائدة الدودية قبل نحو 40 عام.

وأوضحت صحة بيشة ، أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام وانتفاخ بالبطن وقيء متكرر مع أعراض انسداد معوي، وتم على الفور عمل الفحوصات والأشعة اللازمةوإجراء فحوصات للقلب.

وأضافت صحة بيشة ، أنه بعد ظهور النتائج تم نقلها مباشرة إلى العناية المركزة وإجراء عملية جراحية عاجلة لاستكشاف البطن، حيث تبين وجود إلتواء مع غرغرينا بجزء من الأمعاء نتيجة للالتصاقات، وتم استئصال الجزء المصاب وإعادة توصيل الأمعاء مرةً أخرى.

وبمتابعة الحالة من قبل فريق العمل الجراحي ، تم نقل المريضة إلى قسم التنويم وتحسنت حالتها واستطاعت تناول الأكل بشكل طبيعي، وخرجت من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.