احدث الأخبار

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. عمان تعيد فرض حظر التجول الليلي
أبرز المواد
 بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في المملكة
أبرز المواد
 عبير الحربي تتسلم أول وثيقة تخرج بلغة ” برايل “
أبرز المواد
 فرنسا تتعادل مع المجر في يورو 2020
أبرز المواد
 “الحياة الفطرية”: الجبال المحيطة بمنتزه بلجرشي من المواقع التاريخية لانتشار الوعول قديمًا
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط مطعما مخالفا وتصادر أكثر من 1300 كجم لمواد غذائية فاسدة جاهزة لتسويق
أبرز المواد
 مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يتفقد سير العمل بهيئة محافظة القرى
أبرز المواد
 فريق طبي ينجح في إنقاذ مسنّة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
أبرز المواد
 “الحج” تكشف عن الأقارب الذين يحق لهم مرافقة المرأة كمحرم
أبرز المواد
 “متحدث الداخلية”: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال لكل من يسهل دخول المتسلل للمملكة
أبرز المواد
 “التحالف”: اعترض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط
أبرز المواد
 الفنتوخ: أقل من 6 أشهر للاستغناء كليا عن الفواتير المكتوبة بخط اليد في المملكة
أبرز المواد
بعد ارتفاع إصابات كورونا.. عمان تعيد فرض حظر التجول الليلي

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. عمان تعيد فرض حظر التجول الليلي

أبرز المواد
بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في المملكة

بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في المملكة

أبرز المواد
عبير الحربي تتسلم أول وثيقة تخرج بلغة ” برايل “

عبير الحربي تتسلم أول وثيقة تخرج بلغة ” برايل “

أبرز المواد
فرنسا تتعادل مع المجر في يورو 2020

فرنسا تتعادل مع المجر في يورو 2020

أبرز المواد

مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يتفقد سير العمل بهيئة محافظة القرى

مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يتفقد سير العمل بهيئة محافظة القرى
http://almnatiq.net/?p=995073
المناطق - الباحة

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي بجولة تفقدية على نطاق هيئة محافظة القرى تابع فيها سير العمل بالهيئة ووقف ميدانياً على تنفيذ حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً ”.

وقد اطلع فضيلته على الخطة التنفيذية للحملة وعلى إحصائيات عمل الهيئة خلال فترة تفعيل الحملة، كما التقى خلالها برئيس الهيئة الشيخ يوسف بن أحمد الزهراني ومنسوبيها وحثّهم على التفاني والإخلاص في العمل و تنفيذ خطة الحملة على الوجه المطلوب لتحقق أهدافها، في تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب.

روابط ذات صلة

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. عمان تعيد فرض حظر التجول الليلي

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. عمان تعيد فرض حظر التجول الليلي
بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في المملكة

بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في المملكة
عبير الحربي تتسلم أول وثيقة تخرج بلغة ” برايل “

عبير الحربي تتسلم أول وثيقة تخرج بلغة ” برايل “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*