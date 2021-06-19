مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يتفقد سير العمل بهيئة محافظة القرى

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قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي بجولة تفقدية على نطاق هيئة محافظة القرى تابع فيها سير العمل بالهيئة ووقف ميدانياً على تنفيذ حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً ”.

وقد اطلع فضيلته على الخطة التنفيذية للحملة وعلى إحصائيات عمل الهيئة خلال فترة تفعيل الحملة، كما التقى خلالها برئيس الهيئة الشيخ يوسف بن أحمد الزهراني ومنسوبيها وحثّهم على التفاني والإخلاص في العمل و تنفيذ خطة الحملة على الوجه المطلوب لتحقق أهدافها، في تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب.