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أمانة عسير تضبط مطعما مخالفا وتصادر أكثر من 1300 كجم لمواد غذائية فاسدة جاهزة لتسويق

أمانة عسير تضبط مطعما مخالفا وتصادر أكثر من 1300 كجم لمواد غذائية فاسدة جاهزة لتسويق
http://almnatiq.net/?p=995076
المناطق - عسير

تمكنت فرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير من ضبط أحد المطاعم بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي تقوم بتحضير المواد الغذائية بطرق عشوائية تفتقد لأدنى مقومات السلامة الصحية والبلدية.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت احدى المطاعم التي كانت تجهز مواد غذائية فاسدة استعدادا لتسويقها.
وأفاد الحميدي بضبط أكثر من 1300 كجم من المواد الغذائية التي كانت معدة وجاهزة لتسويقها وبعد الكشف عليها تبين فقدانها لخواصها الطبيعية وتعفنها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم نقلها وتخزينها بطرق عشوائية في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية بجانب عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطعم.
ونوه بأنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات إضافة إلى إغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه، مؤكداً أن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، حرصًا على سلامة الأسواق بالمنطقة وذلك لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك، مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم الموحد (940). ‏

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