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“الحياة الفطرية”: الجبال المحيطة بمنتزه بلجرشي من المواقع التاريخية لانتشار الوعول قديمًا

“الحياة الفطرية”: الجبال المحيطة بمنتزه بلجرشي من المواقع التاريخية لانتشار الوعول قديمًا
http://almnatiq.net/?p=995079
المناطق - الباحة

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في بيان له، أن عملية إطلاق الوعول اليوم في منتزه الشكران ببلجرشي، كان الهدف منه رفع جاذبية المنتزه ورفع مستوى الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية، وتعزيز التنوع الأحيائي في المنطقة؛ فمن المعلوم أن الجبال المحيطة بالمنتزه هي من المواقع التاريخية لانتشار الوعول قديمًا، ونحن ننظر للمنتزه كنقطة انطلاق لاستعادة وتعزيز التنوع الأحيائي في منطقة الباحة وفي جنوب غرب المملكة.

وأشار إلى أنه لا ضير من خروجها بشكل طبيعي ومن قطعها للطرق في طريقها لمواطنها الطبيعية؛ مضيفًا أن “المهم ألا يتعرض لها أحد بسوء، ونحن نعمل مع وزارة النقل على وضع لوحات إرشادية على جوانب الطرق لمناطق عبور الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض والمعاد توطينها في كل المناطق المستهدفة في المملكة”.

ويقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في كل موسم، بإطلاق الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في أكثر من ١٥ موقعًا في المحميات والمتنزهات الوطنية؛ بهدف استعادة التنوع الأحيائي وتعزيزه في المناطق المحمية وفي الممرات الآمنة خارجها لتحقيق وإثراء التواصل الوراثي بين المجموعات المطلقة والطبيعية؛ ضمانًا لاستدامتها، وتحقيقًا لجانب التنوع الأحيائي وأدواره في إغناء الغطاء النباتي في مبادرة المملكة الخضراء.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية، يهدف إلى إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض واستعادة أدوارها البيئية وتكوين مجموعات متكاثرة ذاتيًّا من الأنواع المحلية المهددة، ورفع كفاءة وجاذبية المواقع المستهدفة للاستثمار والسياحة البيئية.

وبيّن أن هذا الإطلاق لأنواع فطرية مهددة بالانقراض، هو الأول من نوعه في منطقة الباحة، ويندرج ضمن البرنامج الوطني للإطلاق وإعادة التوطين؛ بهدف رفع جاذبية منتزه الشكران، وتفعيل الشراكة المجتمعية، إضافة لاستعادة التوازن للبيئات الطبيعية. وسيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة الاستمتاع بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية، أحد أكثر المكونات الطبيعية جاذبية في المناطق الجبلية في المملكة.

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