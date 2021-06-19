فرنسا تتعادل مع المجر في يورو 2020

المناطق - وكالات

حسم التعادل الإيجابي مباراة المنتخب الفرنسي ونظيره المجري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وسجل هدف منتخب المجر اللاعب أتيلا فيولا مع الدقيقة 46، بينما أحرز المنتخب الفرنسي، هدف التعادل اللاعب أنطوان غريزمان في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة، وصل منتخب فرنسا إلى لنقطة الرابعة في صدارة المجموعة حتى الآن، ويأتي خلفه منتخب البرتغال بـ3 نقاط، حيث يواجه ألمانيا متذيلة الترتيب دون نقاط، مساء اليوم، والمجر تأتي في المركز الثالث بنقطة واحدة.