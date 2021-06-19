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عبير الحربي تتسلم أول وثيقة تخرج بلغة ” برايل “

عبير الحربي تتسلم أول وثيقة تخرج بلغة ” برايل “
http://almnatiq.net/?p=995085
المناطق - تبوك

تحدثت عبير الحربي، أول حاصلة على وثيقة تخرج بلغة “برايل” في جامعة تبوك، عن شعورها عقب تسلمها وثيقة التخرج والدعم المعنوي التي حصلت عليه.

وقالت ” عبير “: ” الحفل كان مشرف وأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان على دعمهم وحرصهم ورعايتهم للمكفوفين “، بحسب ما جاء بقناة “الإخبارية “.

وتابعت حديثها: ” حصولي على الوثيقة يعني ليا الكثير هى أكثر من مجرد وثيقة تخرج وهذا يدل على حرص ولاة الأمر واهتمامهم فينا، وراح أكمل دراستي وطموحي إن أحصل على شهادة الدكتوراة “.

ووجهت ” عبير” كلمة داعمة إلى المكفوفين قائلة: “المكفوفين ذو قدرات عالية ويحتاجون إلى الإيمان بهم وإن فقدان أي شئ لا يعني عدم القدرة على استكمال الحياة وأتمنى يواصلوا في تحقيق أهدافهم “.

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