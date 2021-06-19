بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لجودة الهواء في المملكة

المناطق - الرياض

شرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، اللائحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة، والتي تسري على جميع الأشخاص في المملكة.

ووفقا للائحة يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، القيام بالمهام المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث، ومن تلك المهام الآتي:

1- اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث ورفعها إلى الوزارة للاعتماد.

2- رصد جودة الهواء وتقويمه، ومراقبة مصادر ومستويات تلوث الهواء بما يتوافق مع المقاييس والمعايير البيئية.

3- الحصول- من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية – على المعلومات والبيانات المتعلقة بجودة الهواء والانبعاثات من المصادر المختلفة، وما يحتاج إليه لأداء مهماته.

4- إعداد مشاريع خطط وطنية وتنفيذها بهدف خفض تلوث الهواء والحد من آثاره.

5- رصد مؤشرات عن جودة الهواء.

6- وضع الضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز مقاييس جودة الهواء ومتابعة تنفيذها عند الاقتضاء.

7- إعداد الدراسات والتقارير الوطنية المتعلقة بجودة الهواء ومراجعتها.

8- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق بجودة الهواء.

9- إقرار القواعد، والشروط، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء.

10- إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء واستيفاء المقابل المالي لها.

11- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في مجال أخذ القياسات وتركيب أجهزة قياس جودة الهواء والانبعاثات الهوائية من المصادر.

12- التنسيق مع الوزارة لتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بجودة الهواء التي تكون المملكة طرفاً فيها.

13- اقتراح وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الهواء.

14- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بجودة الهواء، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.

15- التفتيش وضبط مخالفات اللائحة؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

للاطلاع على اللائحة التنفيذية لجودة الهواء