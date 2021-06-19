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بعد ارتفاع إصابات كورونا.. عمان تعيد فرض حظر التجول الليلي
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المناطق - الرياض

قالت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في عمان، السبت، إن السلطنة ستعيد فرض حظر التجول وستعلق جميع الأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19.

وقالت اللجنة في بيان إن الحظر الذي سيبدأ الأحد سيقيد حركة الأفراد والمركبات باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

واتجهت الإصابات في عمان للارتفاع منذ يناير الماضي، وسط زيادة ملحوظة منذ تراجعها في أوائل مايو.

وأشارت أحدث أرقام وزارة الصحة، الخميس، إلى أن البلاد سجلت 2015 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 242723، بينما بلغ إجمالي الوفيات 2626 وفاة.

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