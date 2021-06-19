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الإمارات تعلق دخول القادمين من 3 دول

الإمارات تعلق دخول القادمين من 3 دول
http://almnatiq.net/?p=995095
المناطق - وكالات

أعلنت الإمارات تعليق دخول القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا على الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، اعتبارا من الاثنين الموافق للـ21 من يونيو.

والقيود ستشمل أيضا ركاب الترانزيت القادمين من هذه الدول باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول، حسبما أفادت وكالة “وام”.

كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الدول الثلاث على الرحلات.

وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والدول الثلاث ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات  الإمارات في هذه الدول وسفارات الدول الثلاث في الدولة.

وتشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص “PCR” في المطار وفي اليومين الرابع و الثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص “PCR” من 72 ساعة إلى 48 ساعة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أنه يشترط على المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين الإمارات مع هذه الدول.

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