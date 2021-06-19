الجيش اليمني والقبائل يحبطان هجوما حوثيا في مأرب

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http://almnatiq.net/?p=995113
المناطق - الرياض

قالت مصادر عسكرية يمنية، السبت، إن نحو 30 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قتلوا، وأصيب آخرون بنيران القوات الحكومية والقبائل خلال مواجهات غربي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وأضافت المصادر أن القوات تمكنت من إحباط هجوم لميليشيات الحوثي، في جبهتي المشجح والكسارة غربي محافظة مأرب.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات أسفرت أيضا عن إحراق آليتين وتدمير أسلحة وإسقاط 4 طائرات استطلاعية مسيرة تابعة للميليشيات.

ولم تستمع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لكل النداءات الدولية لوقف الهجوم على مأرب، الغنية بالنفط، المستمر منذ أشهر.

ويقول مراقبون إن استهدف محافظة مأرب السبت كان بمثابة رسالة من الميليشيات الحوثية تعبر عن رفضها للسلام.

وفي مطلع يونيو الجاري، ارتكبت الميليشيات مجزرة مروعة في المحافظة، حيث قتل صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات أكثر من 20 مدنيا من بينهم أطفال.

وذكرت الحكومة اليمنية في تقرير لها أن الميليشيات أطلقت 67 صاروخا، على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في المحافظة، في أقل من 6 أشهر.

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