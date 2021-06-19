وفد من «غرفة بيشة» يتبادل الخبرات الزراعية مع «غرفة عنيزة»

المناطق - عسير

قام وفد من أعضاء اللجنة الزراعية بغرفة بيشة بزيارة عمل لغرفة عنيزة، حيث اطلع الوفد على جهود الغرفة في الجانب الزراعي بشكل عام ومهرجان التمور في عنيزة بشكل خاص.

وشملت الزيارة «مقر الجمعية الزراعية بعنيزة» استعرضت جهود الجمعية في دعم المزارعين بالمبيدات وورش العمل والتوعية وتأمين الحبوب والأعلاف، كما تجوّل الوفد في «مركز الأبحاث للزراعات العضوية» واطلع على الحقول الزراعية وطرق الاستفادة من الأسمدة العضوية المستمدة من جميع أنواع الحشرات .

وأكد رئيس اللجنة فايز اليتيم بأن الوفد تجوّل في عدد من المزارع النموذجية للاستزراع السمكي، وذلك للاطلاع على جهود القائمين عليها في الزراعة المائية والأحيومائية وكيفية الاستفادة من المخلفات السمكية لتحسين البيئة الزراعية.

وأضاف «اطلع الوفد على نماذج من المصانع التحويلية للتمور، وشاهد خطوط الإنتاج في صناعة “الدبس، النوتيلا الخالية من السكر، بودرة السكر، كريمة السكر، حليب الأطفال المستخرج من التمور، الجلوكوز، والأخشاب المستخرجة من مخلفات النخيل”، إضافة لزيارة المختبرات الزراعية في سوق الخضار بعنيزة».

كما التقى الوفد بمحافظ عنيزة عبدالرحمن إبراهيم السليم، ورئيس غرفة عنيزة نزار الحركان، وأمين الغرفة عادل الرشيد، وعدد من رجال الأعمال وأعضاء اللجنة الزراعية بغرفة عنيزة .

وأبان رئيس اللجنة الزراعية بأن هذه الزيارة هي لرصد أبرز الخبرات والتجارب في الجانب الزراعي بغرفة عنيزة للاستفادة منها في رسم خطط اللجنة خلال الفترة المقبلة، ونقل الخبرات للمزارعين عن طريق إقامة عدد من ورش العمل، إضافة إلى الاستفادة من تجربة مهرجان التمور في عنيزة في تطوير «مهرجان صفري بيشة» وفق أهداف محددة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ومنها «تعزيز الحركة الاقتصادية في السوق، زيادة عمليات التصدير، تحسين المنتج وتوعية المزارعين بطرقة الري الحديثة، تشجيع الصناعات التحويلية للتمور، تطوير بيع التجزئة، تنشيط حركة السوق الداخلية».

وقدم رئيس اللجنة الزراعية شكره لمحافظ عنيزة ورئيس وأعضاء وأمين غرفة عنيزة ورجال الأعمال، مشيدا بدعم رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة بيشة وأعضاء اللجنة الزراعية .

