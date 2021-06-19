احدث الأخبار

وزيرا خارجية مصر وليبيا يتفقان على ضرورة إخراج المرتزقة
أبرز المواد
 تونس.. حجر صحي شامل وإغلاق ولايات لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 “حرب الكيوي”.. الفاكهة الذهبية تشعل نزاعا دوليا
الاقتصاد
 النصر السعودي يكسب الشمالي القطري بالبطولة الخليجية لكرة السلة
أبرز المواد
 وفد من «غرفة بيشة» يتبادل الخبرات الزراعية مع «غرفة عنيزة»
منطقة عسير
 الكويت.. مصرع شخص وإصابة اثنين بحريق “هائل” في مخزن بالشويخ الصناعية (صور )
أبرز المواد
 الجيش اليمني والقبائل يحبطان هجوما حوثيا في مأرب
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع حملات الحج وروابط التسجيل الوهمية
أبرز المواد
 بعدما أحدث ثورة في علم الفلك.. التلسكوب “هابل” يتوقف عن العمل
أبرز المواد
 رؤساء أجهزة الإعلام الأمني الدول العربية يبحثون إستراتيجية التعامل مع الأحداث الإرهابية
أبرز المواد
 تجنيد الحوثي للأطفال طال 12 ألفاً.. بينهم 2450 قُتلوا بالجبهات
أبرز المواد
 بريطانيا تتعرض لموجة ثالثة من جائحة كورونا
أبرز المواد
وزيرا خارجية مصر وليبيا يتفقان على ضرورة إخراج المرتزقة

وزيرا خارجية مصر وليبيا يتفقان على ضرورة إخراج المرتزقة

أبرز المواد
تونس.. حجر صحي شامل وإغلاق ولايات لمواجهة كورونا

تونس.. حجر صحي شامل وإغلاق ولايات لمواجهة كورونا

أبرز المواد
“حرب الكيوي”.. الفاكهة الذهبية تشعل نزاعا دوليا

“حرب الكيوي”.. الفاكهة الذهبية تشعل نزاعا دوليا

الاقتصاد
النصر السعودي يكسب الشمالي القطري بالبطولة الخليجية لكرة السلة

النصر السعودي يكسب الشمالي القطري بالبطولة الخليجية لكرة السلة

أبرز المواد

وزيرا خارجية مصر وليبيا يتفقان على ضرورة إخراج المرتزقة

وزيرا خارجية مصر وليبيا يتفقان على ضرورة إخراج المرتزقة
http://almnatiq.net/?p=995143
المناطق - وكالات

اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، السبت، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع المنقوش في القاهرة، السبت، إن مصر “تؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا”.

وأوضح شكري: “نجدد دعمنا للسلطات الانتقالية في ليبيا لتنفيذ الاستحقاقات وأهمها الانتخابات” المقررة أواخر العام الجاري.

كما قال شكري إن القاهرة بحثت التحضيرات الجارية لمؤتمر “برلين2” بشأن ليبيا، من أجل إنجاحه.

وأثنت وزيرة الخارجية الليبية على الدور المصري لدعم العملية السياسية في ليبيا، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين “تاريخية وأكبر من المصالح المشتركة”.

وقالت المنقوش إن “العملية السياسية في ليبيا بطيئة لكن هناك بوادر أمل”، مضيفة: “لا بد أن نكون على مستوى المسؤولية لبناء الدولة الليبية وإنهاء ملف المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وأكدت على أهمية تنفيذ خارطة الطريق، وإنجاح مؤتمر “برلين2″، مبدية تطلع بلادها لتنفيذ مخرجاته بشأن توحيد المؤسسات الأمنية وتعزيز وقف إطلاق النار.

وزارت الوزيرة الليبية القاهرة من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا ومساندة جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

روابط ذات صلة

تونس.. حجر صحي شامل وإغلاق ولايات لمواجهة كورونا

تونس.. حجر صحي شامل وإغلاق ولايات لمواجهة كورونا
“حرب الكيوي”.. الفاكهة الذهبية تشعل نزاعا دوليا

“حرب الكيوي”.. الفاكهة الذهبية تشعل نزاعا دوليا
النصر السعودي يكسب الشمالي القطري بالبطولة الخليجية لكرة السلة

النصر السعودي يكسب الشمالي القطري بالبطولة الخليجية لكرة السلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*