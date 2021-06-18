الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أحد المسارحة، الدائر بني مالك، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فرسان .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 12 مساء.