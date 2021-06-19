نادي سباق الخيل يقيم حفل سباقه السادس على جائزة النادي وكأس تحدي النادي

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اختتم نادي سباقات الخيل بميدان الملك خالد بالطائف اليوم الأسبوع الثالث والحفل السباقي السادس على جائزة النادي وكأس تحدي النادي.

وتضمن الحفل ثمانية أشواط متعددة المسافات والدرجات, أبرزها كان الشوط السابع على جائزة تحدي نادي سباقات الخيل الذي يقام للمرة الأولى.

وتوج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي السباقات إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بالجائزة بعد فوز الفرس تيك تشارج أوبري ليكون أول إسطبل يحصل على هذه الجائزة.

وكان الشوط الرابع على جائزة النادي التقديرية، وسلم الأمين العام لهيئة سباقات الخيل عادل المزروع الجائزة لإسطبل طارق عناية بعد فوز الجواد حبيب العناية بالشوط.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

الشوط الأول: الجواد مقام السعد للمالك أبناء بريكان البقمي تدريب ماجد بريكان البقمي وقيادة الخيال عادل الفريدي.

الشوط الثاني: الجواد بدر المغترة لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تدريب علي الشهاب وقيادة الخيال عبدالله العوفي.

الشوط الثالث: الجواد أبو مطير للمالك عبدالله عيسى المذن تدريب عبدالكريم الحبيل وقيادة الخيال محمد النفزي.

فيما جاءت نتائج الشوط الرابع على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية على مسافة 1400م وفاز به الجواد حبيب العناية للمالك طارق عناية وتدريب محمد الخليفي وقيادة الخيال ريان الطويرش, والشوط الخامس فازت به أميرة المدينة للمالك حمزة علي نصيب وتدريب عبدالله نصيب وقيادة محمد النفزي, والشوط السادس فاز به الجواد بدر العليا للمالك إسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي تدريب شالح العضياني وقيادة الخيال عبدالله الفيروز, والشوط السابع على كأس تحدي نادي سباقات الخيل للأفراس ومسافته 1600م وفازت به الفرس تيك تشارج أوبري المملوكة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز تدريب خالد العضياني وقيادة الخيال أصيل السرحاني, والشوط الثامن فازت به الفرس دادي كوين للمالك تركي رشيد السليمان وتدريب خالد فهد رزيق وقيادة الخيال عبدالله الفيروز.