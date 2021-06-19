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مصرع 5 أشخاص إثر انهيار مدرسة في بلجيكا

مصرع 5 أشخاص إثر انهيار مدرسة في بلجيكا

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مصرع 5 أشخاص إثر انهيار مدرسة في بلجيكا

مصرع 5 أشخاص إثر انهيار مدرسة في بلجيكا
http://almnatiq.net/?p=995157
المناطق - وكالات

قتل 5 أشخاص إثر انهيار مدرسة ابتدائية قيد الإنشاء بمدينة أنتويرب الساحلية في بلجيكا يوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية “بيلغا” أنه سيتم التحقق مما إذا كان قد تم العثور على جميع الأشخاص المفقودين.

وانهارت أجزاء من المبنى الجديد والسقالات في حي نيو زويد بعد ظهر الجمعة، لأسباب غير معروفة.

وتم إنقاذ تسعة أشخاص، أصيب ثمانية منهم بجروح خطيرة واستقرت حالتهم اليوم السبت والضحايا هم من العمال.

ووفقا لوكالة “بيلغا”، أكدت شركة البناء المسؤولة إنها تبذل ما في وسعها لمعرفة سبب ما حدث، وقالت: “نحاول الإجابة عن جميع الأسئلة، لكن ما يزال الوقت مبكرا في الوقت الحالي لتحقيق ذلك”.

وزار العاهل البلجيكي فيليب مكان الحادث بعد ظهر يوم السبت وأبلغ بالتطورات.

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