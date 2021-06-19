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انطلاق بطولة الاتحاد لرماية الأطباق لفئة الممتاز وبطولة الاتحاد المرحلة الثانية لرماية أسلحة ضغط الهواء

انطلاق بطولة الاتحاد لرماية الأطباق لفئة الممتاز وبطولة الاتحاد المرحلة الثانية لرماية أسلحة ضغط الهواء

الرياضة

انطلاق بطولة الاتحاد لرماية الأطباق لفئة الممتاز وبطولة الاتحاد المرحلة الثانية لرماية أسلحة ضغط الهواء

انطلاق بطولة الاتحاد لرماية الأطباق لفئة الممتاز وبطولة الاتحاد المرحلة الثانية لرماية أسلحة ضغط الهواء
http://almnatiq.net/?p=995160
المناطق - واس

تنطلق غداً بطولة الاتحاد لرماية الأطباق لفئة الممتاز (سكيت وتراب)، كذلك بطولة الاتحاد المرحلة الثانية لرماية أسلحة ضغط الهواء لفئة الممتاز (بندقية ومسدس) لمسافة 10م ، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرماية خلال المدة من 20-24 يونيو الجاري.
ويأتي تنظيم البطولتين وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الرياضة، إشراف عام من سمو رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد بن عبدالله ومتابعة المدير التنفيذي للاتحاد أحمد الشهراني، ويدير البطولتين تحكيمياً عدد 11 حكماً وهم : محمد العنزي ، خير الله العنزي ، إبراهيم المطيري ، فرج العتيبي ، مسفر العلياني ، خالد السريع ، خالد الشيباني ، عبدالعزيز الهوساوي ، حامد القحطاني ، عبدالله السويد ، فهد المواش وبرئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد العسيري ، وستقام منافسات البطولتين على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر نشاط الاتحاد).

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