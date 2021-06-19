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الكويت والبحرين والإمارات والأردن يدينون إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه خميس مشيط ونجران

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الكويت والبحرين والإمارات والأردن يدينون إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه خميس مشيط ونجران

الكويت والبحرين والإمارات والأردن يدينون إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه خميس مشيط ونجران
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=995163
المناطق - واس

أدانت الكويت والبحرين والإمارات والأردن بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عدداً من الطائرات المسيرة (مفخخة) باتجاه خميس مشيط ونجران.
فقد أوضحت الكويت أن استمرار هذه الهجمات العدوانية والإصرار عليها يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبيها.
وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، وقوف الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما شددت البحرين على موقفها الثابت والداعم بقوة للمملكة وتضامنها معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين.
وأشادت في بيان لوزارة خارجيتها، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.
وأعربت الإمارات عن استنكارها الشديد لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة من خلال طائرات بدون طيار مفخخة اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وحثت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، المجتمع الدولي في أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة.
فيما جددت الحكومة الأردنية تأكيد موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية.
وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن واستقرار المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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