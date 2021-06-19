صحة بيشة تطلق حملات للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم 14 يونيو

المناطق - عسير

أطلقت صحة بيشة ” حملة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم” الذي يُقام هذا العام 2021 تحت شعار “تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة”، حيث نظمت حملة للتبرع بالدم في المستشفيات والأماكن العامة.

وأوضحت صحة بيشة بأنها تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

يذكر أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة من قبل مختبرات وبنوك الدم لعام 2020م – 2021م من خلال المستشفيات التابعة لصحة بيشة وهي ؛ مستشفى الملك عبدالله، مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى سبت العلاية العام، مستشفى تثليث العام، مستشفى البشائر العام، مستشفى تبالة ، قد بلغ اكثر من (1,188,000) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألف إجراء وفحص عمل مخبري بمختبرات وبنوك الدم بصحة بيشة .