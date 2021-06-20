البرازيل.. وفيات كورونا تتخطى النصف مليون

المناطق - وكالات

أعلنت البرازيل، السبت، أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت النصف مليون، منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.

وبلغ متوسط عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، أكثر من ألفين، مما يضع البرازيل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة حيث تجاوز عدد الوفيات 600 ألف حالة.

وأكد وزير الصحة مارسيلو كيروغا أن العدد الرسمي للوفيات تجاوز 500 ألف.

وكتب كيروغا على حسابه على “تويتر”: “أعمل بلا كلل لتطعيم جميع البرازيليين في أسرع وقت ممكن، وتغيير هذا السيناريو الذي ابتلينا به منذ أكثر من عام”.

وتتجاوز الإصابات اليومية بفيروس كورونا أكثر من 70 ألفا، في الوقت الذي جرى فيه تطعيم 11.4 بالمائة فقط من السكان بشكل كامل، وفقا للحكومة.

وقلل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من شأن فيروس كورونا أملا في الحفاظ على الاقتصاد، ووصف هذا المرض في وقت مبكر بأنه “إنفلونزا صغيرة”، وأعلن رفضه لوضع الكمامات.