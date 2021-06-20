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التحالف: تدمير 17 مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المملكة

التحالف: تدمير 17 مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=995179
المناطق - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة ليرتفع العدد إلى 17 مسيرة مفخخة تم تدميرها خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن التحالف أن «عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية».

وأضاف أن «محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة، تمثل جرائم حرب»، مؤكدا في الوقت نفسه «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».

واعتبر التحالف أن «محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب، وتصعيدها يعكس رفضها للحل السياسي».

فيديوهات لتدمير المسيرات

وعرضت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف قد أعلن السبت أيضا اعتراض 11 مسيّرة حوثية مفخخة استهدفت السعودية، السبت.

وقال التحالف مساء السبت إن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.

وفي وقت سابق، أكدت الدفاعات السعودية، بعد ظهر السبت، اعتراض مسيرتين مفخختين للحوثيين صوب خميس مشيط، وكذلك إسقاط مسيرة ثالثة.

وأعلن التحالف أن “تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد اليمنيين يمثل جرائم حرب”.

كما أكد التحالف، ظهر السبت اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأفاد التحالف إن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت لهجمات الحوثيين المتعمدة والممنهجة والتي تعتبر جرائم حرب.

وأوضح التحالف كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكان التحالف قد أعلن، الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

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