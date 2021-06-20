بولندا تفلت من الهزيمة أمام إسبانيا برأسية ليفاندوفسكي المتقنة

المناطق - وكالات

فرض المنتخب البولندي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه الإسباني في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بأمم أوروبا.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الـ25 عن طريق ألفارو موراتا، وعادل نجم المنتخب البولندي روبرت ليفادوفسكي النتيجة برأسية متقنة في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء.

وأضاع المنتخب الإسباني فرصة ذهبية للتقدم في النتيجة مجددا في الدقيقة الـ58 عندما أهدر جيرارد مورينو ركلة جزاء، حيث سدد الكرة بقوة على يمين الحارس، ارتطمت بالقائم وارتدت إلى قدم موراتا الذي سددها بعيدا عن المرمى الخالي.

وهذا التعادل هو الثاني للمنتخب الإسباني بعد الأول من دون أهداف في مباراته الافتتاحية مع نظيره السويدي.

في المقابل، جمع المنتخب البولندي أول نقطة له في البطولة القارية، عقب خسارته في مباراته الأولى أمام المنتخب السلوفاكي بنتيجة 2-1.

يذكر أن السويد تغلبت على سلوفاكيا 1-0 أمس الجمعة، ضمن الجولة ذاتها.

– ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة بعد ختام الجولة الثانية من منافساتها:

1- السويد 4 نقاط ( من تعادل وفوز).

2- سلوفاكيا 3 نقاط ( من فوز وخسارة).

3- إسبانيا نقطتين (من تعادلين).

4- بولندا نقطة واحدة (بعد خسارة وتعادل).

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.