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الأولى بالعالم.. عقار لعلاج كورونا يصل أبوظبي

الأولى بالعالم.. عقار لعلاج كورونا يصل أبوظبي

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الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85%

الأولى بالعالم.. عقار لعلاج كورونا يصل أبوظبي

الأولى بالعالم.. عقار لعلاج كورونا يصل أبوظبي
http://almnatiq.net/?p=995191
المناطق - الرياض

استلمت أبوظبي أول شحنة من عقار “سوتروفيماب”، المخصص لعلاج فيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك العاصمة الإماراتية المدينة الأولى في العالم التي تتسلم العلاج الجديد ضد الوباء.

فقد جرى تسلم العلاج في إطار تعاون بين دائرة الصحة – أبوظبي مع شركة “رافد”؛ مؤسسة مشتريات المجموعة الرائدة في الدولة وشركة “غلاكسو سميث كلاين” العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، والاتحاد للشحن، التابعة للاتحاد للطيران، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”.

الأحدث في العالم
الجدير ذكره أن عقار سوتروفيماب، هو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين بمرض كوفيد-19، ويحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي.

كما يمكن استخدام الدواء لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً والذين يستوفون معايير معنية ومعرضين لخطر تطوّر أعراض كوفيد-19 حادة لديهم، وذلك وفق البروتوكولات التي تم تطويرها من قبل اللجنة العلمية الوطنية.

وأظهرت الدراسات أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85% من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم.

ترخيص للاستخدام الطارئ
يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع كانت صادقت على عقار سوتروفيماب الجديد، من شركة “غلاكسو سميث كلاين”، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

فيما وقّعت دائرة الصحة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة رافد لضمان تسليم العقار في وقتٍ مبكر اعتباراً من شهري يونيو ويوليو 2021، الأمر الذي يجعل المرضى في دولة الإمارات من أوائل الحاصلين على هذا العلاج الجديد في العالم.

إلى ذلك، قامت اللجنة الوطنية العلمية ودائرة الصحة – أبوظبي بوضع بروتوكولات العلاج الخاصة بالعقار لتكون مرجعاً للأطباء في تحديد الحالات الخطرة، وتضمن حصول المصابين على عقار سوتروفيماب تبعاً لمستوى الخطورة ومعايير الأهلية.

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