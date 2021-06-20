احدث الأخبار

جيبوتي تدين وتستنكر بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه خميس مشيط ونجران
محليات
 الجيش الوطني الليبي يعلن الحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة
أبرز المواد
 الأولى بالعالم.. عقار لعلاج كورونا يصل أبوظبي
أبرز المواد
 رسميا.. برشلونة يتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي
الرياضة
 بولندا تفلت من الهزيمة أمام إسبانيا برأسية ليفاندوفسكي المتقنة
أبرز المواد
 “ناسا”: كويكب ضخم يقترب من الأرض
أبرز المواد
 التحالف: تدمير 17 مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المملكة
أبرز المواد
 البرازيل.. وفيات كورونا تتخطى النصف مليون
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات (مفخخة ) تجاه خميس مشيط ونجران
أبرز المواد
 المتحدث باسم الجيش اليمني: تدمير 75 في المئة من القدرات القتالية للمتمردين الحوثيين على أطراف مأرب
أبرز المواد
 صحة بيشة تطلق حملات للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم 14 يونيو
منطقة عسير
 بعد تأخر المباراة ساعة.. الأهلي المصري يهزم الترجي التونسي في عقر داره
أبرز المواد
جيبوتي تدين وتستنكر بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه خميس مشيط ونجران

جيبوتي تدين وتستنكر بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه خميس مشيط ونجران

محليات
الجيش الوطني الليبي يعلن الحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة

الجيش الوطني الليبي يعلن الحدود مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة

أبرز المواد
الأولى بالعالم.. عقار لعلاج كورونا يصل أبوظبي

الأولى بالعالم.. عقار لعلاج كورونا يصل أبوظبي

أبرز المواد
رسميا.. برشلونة يتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

رسميا.. برشلونة يتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي

الرياضة

جيبوتي تدين وتستنكر بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه خميس مشيط ونجران

جيبوتي تدين وتستنكر بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه خميس مشيط ونجران
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=995198
المناطق - واس

أدانت جمهورية جيبوتي إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران.
وقال سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة :” في الوقت الذي يتطلع العالم إلى مبادرات الحل في اليمن ليتحقق لشعبها الشقيق الأمن والسلام، تستمر المليشيات الإنقلابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية”، مؤكداً وقوف بلاده مع ‎المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها، وأن هذه الاعتداءات تنتهك القانون الدولي ولاتخدم ‎اليمن وشعبه بل تشكل تهديدا للمنطقة وتقويضا لجهود ومبادرات الحل في اليمن.

روابط ذات صلة

التحالف: تدمير 17 مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المملكة

التحالف: تدمير 17 مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المملكة
البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات (مفخخة ) تجاه خميس مشيط ونجران

البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات (مفخخة ) تجاه خميس مشيط ونجران
المتحدث باسم الجيش اليمني: تدمير 75 في المئة من القدرات القتالية للمتمردين الحوثيين على أطراف مأرب

المتحدث باسم الجيش اليمني: تدمير 75 في المئة من القدرات القتالية للمتمردين الحوثيين على أطراف مأرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*