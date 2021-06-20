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أمريكا: نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة

أمريكا: نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة

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أمريكا: نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة

أمريكا: نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة
إحدى المناصرات لرئيسي في حملة الانتخابات الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=995200
المناطق - وكالات

أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لأن الإيرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في “عملية انتخابية حرة ونزيهة” في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.

وفي أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال متحدث باسم الخارجية إن “الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة”.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة سوف تواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل غلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد.

وفي إسرائيل، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية أن انتخاب رئيسي رئيسا لإيران “ينبغي أن يثير قلق المجتمع الدولي”، معتبرا أن الرئيس الجديد “ملتزم بالبرنامج النووي العسكري” الإيراني.

وكتب المتحدث ليور هايات عبر تويتر أن رئيسي “ملتزم بالبرنامج النووي العسكري الإيراني الذي يتطور سريعا، وانتخابه يكشف بوضوح النوايا الخبيئة لإيران وينبغي أن يثير قلقا كبيرا لدى المجتمع الدولي”.

واعتبر أيضا أن إيران انتخبت “رئيسها الأكثر تطرفا” منذ قيام الثورة الخمينية. عام 1979.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد هذا الأسبوع “علينا أن نستعد سريعا لعودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني”، مؤكدا أن “إسرائيل ستقوم بكل ما تستطيعه لمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية”.

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