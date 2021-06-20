كورونا.. إنفاق مليارات الدولارات في مواجهة عدو خفي

كورونا.. إنفاق مليارات الدولارات في مواجهة عدو خفي

أبرز المواد
هل يمكن ايقاف الشيخوخة؟ دراسة تحسم الجدل

هل يمكن ايقاف الشيخوخة؟ دراسة تحسم الجدل

أبرز المواد
الهند تسجل 58419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 58419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
رياح نشطة على بدر وينبع في المدينة المنورة

رياح نشطة على بدر وينبع في المدينة المنورة

أبرز المواد

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات 5 مناطق

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=995205
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

كورونا.. إنفاق مليارات الدولارات في مواجهة عدو خفي

كورونا.. إنفاق مليارات الدولارات في مواجهة عدو خفي
هل يمكن ايقاف الشيخوخة؟ دراسة تحسم الجدل

هل يمكن ايقاف الشيخوخة؟ دراسة تحسم الجدل
الهند تسجل 58419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 58419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*