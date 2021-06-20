“ريف” يحذر: الحرمان سنتين واسترداد الدعم من مقدمي البيانات المغلوطة

المناطق - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية صحة البيانات المسجلة من المستفيدين والمتقدمين ومصداقيتها خلال مراحل التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف».

وأوضحت وفقا لـ«عكاظ»، أنه يتم التحقق من تطابق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني، وفي حال عدم تطابق البيانات، فإن البرنامج يتخذ عددا من الإجراءات؛ إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم لمدة لا تزيد على سنتين واسترداد كافة المبالغ التي حصل عليها المستفيد بغير وجه حق إلى جانب إجراءات قانونية متعددة تتخذ في كثير من الحالات بحسب كل طلب على حدة.

وبين البرنامج أنه بمجرد تقديم الطلب عبر موقع البوابة الإلكترونية، فإن ذلك يعد إقرارا قانونيا بصحة المعلومات المقدمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن البرنامج لديه العديد من الوسائل للتحقق وإعادة التحقق من صحة البيانات حتى بعد حصول المستفيد على الدعم، من بينها مطابقة بيانات المتقدم مع بيانات وزارة الداخلية، أو الزيارات المفاجئة لمقر العمل أو المزرعة المسجلة في «ريف»، أو حتى الاتصال وإعادة السؤال عن تفاصيل بيانات التقديم، إضافة إلى إلغاء الطلبات التي تتعارض مع الميز النسبية للمناطق دون إشعار المتقدم، وتوجد طرق تحقق كثيرة بهذا الخصوص.