أمطار رعدية على منطقة جازان

المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطارًا رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، بيش،جازان، صامطة، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.