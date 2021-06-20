مقطع متداول لذبح “وعل” بعد ساعات من إطلاقه في الباحة

المناطق - الرياض

تلقى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بلاغًا حول اصطياد أحد الوعول البرية وسلخها، وذلك عقب ساعات من إطلاقه في متنزه الشكران بالباحة.

وأظهر مقطع متداول -لم يتم التأكد من صحته- قيام شخص بذبح الوعل، أفاد متداولوه أنه في وادي تيه في منطقة عسير.

ومن المنتظر إصدار الجهات المختصة بيانًا رسميًا للتأكد من ملابسات المقطع المتداول، والتأكد عما إذا كان قديمًا أم حديثًا.

وكان قد تم إطلاق 20 من الوعول الجبلية المهددة بالإنقراض، أمس السبت، بمنطقة الباحة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإطلاق وإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني التنمية الحياة الفطرية لاستعادة الحيوانات الفطرية المهددة في بيئاتها الطبيعية.

يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي، أوضحت في وقت سابق أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية تحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، ويُعاقب من يقوم بصيدها بالغرامة 60 ألف ريال.