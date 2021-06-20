بالفيديو.. الحج والعمرة تحدد موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج

المناطق - الرياض

أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم السبت، موعد إعلان نتائج الفرز للحجاج.

وقال مشاط أن استقبال طلبات الحج سوف يستمر حتى 13 ذي القعدة، ثم يتم الفرز في اليوم التالي، وتُعلن النتائج في يوم 15 من الشهر نفسه، مبينا أنه سوف تصل رسائل توعوية لمعرفة آلية استخدام نتائج الفرز قبل 15 ذي القعدة.

وأضاف مشاط أن الفرز سوف يركز على تطبيق الاشتراطات الصحية للحج، مؤكدا أن الأولوية القصوى ستكون للمحصنين بجرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومن هم في الفئة العمرية من 50 عامًا وحتى 65 عامًا، حيث سيُترك لهم المجال يوم 15 ذي القعدة لحجز مقاعدهم، بشرط ألا يكون قد سبق لهم أداء مناسك الحج.