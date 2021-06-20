شاهد.. رئيس “نزاهة”: لا يمكن لفاسد أن يصبح آمنا ويتمتع بأمواله في دولة ثانية

شاهد.. رئيس “نزاهة”: لا يمكن لفاسد أن يصبح آمنا ويتمتع بأمواله في دولة ثانية

أبرز المواد
بالفيديو.. الحج والعمرة تحدد موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج

بالفيديو.. الحج والعمرة تحدد موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج

أبرز المواد
مصرع مقيم أثناء ممارسة رياضة الهايكنج ببلجرشي

مصرع مقيم أثناء ممارسة رياضة الهايكنج ببلجرشي

منطقة الباحة
مقطع متداول لذبح “وعل” بعد ساعات من إطلاقه في الباحة

مقطع متداول لذبح “وعل” بعد ساعات من إطلاقه في الباحة

أبرز المواد

شاهد.. رئيس “نزاهة”: لا يمكن لفاسد أن يصبح آمنا ويتمتع بأمواله في دولة ثانية

شاهد.. رئيس “نزاهة”: لا يمكن لفاسد أن يصبح آمنا ويتمتع بأمواله في دولة ثانية
http://almnatiq.net/?p=995261
المناطق - الرياض

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مازن الكهموس، أنه لا يمكن أن يحدث أن يهرّب شخص أموالا من الدولة، ثم يخرج إلى بلد آخر، ويصبح فيها آمنا.
وأوضح تعقيبا على المنصة التي أهدتها المملكة للعالم لتصبح شبكة عالمية لمكافحة الفساد، أن فكرتها تدور حول عملية تبادل المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة، والتي لن تمكن أي فاسد من التمتع بأمواله في دولة أخرى.
وشدد على أن المملكة نجحت في مكافحة الفساد والحد منه بشكل كبير داخل الدولة، مؤكدا أن الشبكة العالمية لمحاربة الفساد هي ثمرة جهد أشهر طويلة من العمل.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مبادرة الرياض لمكافحة الفساد دولياً، وذلك في الدورة الاستثنائية للجمعية المخصصة لمكافحة الفساد.
https://twitter.com/CGCSaudi/status/1406492007611068416

روابط ذات صلة

بالفيديو.. الحج والعمرة تحدد موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج

بالفيديو.. الحج والعمرة تحدد موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج
مقطع متداول لذبح “وعل” بعد ساعات من إطلاقه في الباحة

مقطع متداول لذبح “وعل” بعد ساعات من إطلاقه في الباحة
“إيداع” : تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال

“إيداع” : تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*