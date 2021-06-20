شاهد.. رئيس “نزاهة”: لا يمكن لفاسد أن يصبح آمنا ويتمتع بأمواله في دولة ثانية

المناطق - الرياض

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مازن الكهموس، أنه لا يمكن أن يحدث أن يهرّب شخص أموالا من الدولة، ثم يخرج إلى بلد آخر، ويصبح فيها آمنا.

وأوضح تعقيبا على المنصة التي أهدتها المملكة للعالم لتصبح شبكة عالمية لمكافحة الفساد، أن فكرتها تدور حول عملية تبادل المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة، والتي لن تمكن أي فاسد من التمتع بأمواله في دولة أخرى.

وشدد على أن المملكة نجحت في مكافحة الفساد والحد منه بشكل كبير داخل الدولة، مؤكدا أن الشبكة العالمية لمحاربة الفساد هي ثمرة جهد أشهر طويلة من العمل.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مبادرة الرياض لمكافحة الفساد دولياً، وذلك في الدورة الاستثنائية للجمعية المخصصة لمكافحة الفساد.

https://twitter.com/CGCSaudi/status/1406492007611068416