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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
http://almnatiq.net/?p=995273
المناطق_واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 36 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 16 مواطنًا و20 مقيمًا، من الجنسيات السودانية والباكستانية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي 793 رأسًا من الإبل و2486 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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