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الشؤون الإسلامية تنفذ 4873 جولة تفقدية على مساجد وجوامع جازان

الشؤون الإسلامية تنفذ 4873 جولة تفقدية على مساجد وجوامع جازان
http://almnatiq.net/?p=995276
المناطق_واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، 4873 جولة تفقدية لعدد من جوامع ومساجد المنطقة خلال 30 يوماً، للوقوف على تطبيق جميع الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة مدى التزام المصلين بالإجراءات للوقاية من فيروس كورنا.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي ضرورة الأخذ بجميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

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