المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل مدينة أبها, ومحافظات أحد رفيدة, وخميس مشيط, ومحايل, والمجاردة, والنماص. وبارق, وتنومة, ورجال ألمع.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشهدت عدد من محافظات منطقة عسير أمس هطول أمطار متوسطة في محافظة رجال ألمع، ومركز السودة، ومركز بللحمر وبللسمر، ومتنزه “الحبلة” ، وأجزاء من محافظات بارق والمجاردة وتنومة وبلقرن.