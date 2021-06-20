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وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية كين

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وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية كين

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية كين
http://almnatiq.net/?p=995289
المناطق_واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض، اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تخدم العمل الإسلامي في الخارج، لاسيما ما يتصل بأعمال وبرامج الوزارة في ضوء رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر الوسطية والاعتدال.

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