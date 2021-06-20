احدث الأخبار

النيابة العامة: السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية كين
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار المليشيا الحوثية الإرهابيَّة في هجماتها التصعيديَّة الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في المملكة
أبرز المواد
 “هدف” يدعو المنشآت المتقدمة بطلبات “تعويض عقود” إلى سرعة استكمال المستندات المطلوبة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تنفذ 4873 جولة تفقدية على مساجد وجوامع جازان
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 شركة المياه الوطنية تطلق تطبيقها الجديد على الهواتف الذكية
أبرز المواد
 “التعليم” تبدأ تنفيذ برامج ومبادرات تدريبية للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية
أبرز المواد
 “أرامكو” تعلن بيع حصة في إحدى شركاتها التابعة بـ 12.4 مليار دولار
أبرز المواد
 شاهد.. رئيس “نزاهة”: لا يمكن لفاسد أن يصبح آمنا ويتمتع بأمواله في دولة ثانية
أبرز المواد
 بالفيديو.. الحج والعمرة تحدد موعد إعلان نتائج فرز طلبات الحج
أبرز المواد
النيابة العامة: السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج

النيابة العامة: السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية كين

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية كين

أبرز المواد
المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير

المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير

أبرز المواد
رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار المليشيا الحوثية الإرهابيَّة في هجماتها التصعيديَّة الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في المملكة

رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار المليشيا الحوثية الإرهابيَّة في هجماتها التصعيديَّة الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في المملكة

أبرز المواد

النيابة العامة: السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج

النيابة العامة: السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج
http://almnatiq.net/?p=995292
المناطق_ الرياض

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج والتي قاربت 6 ملايين ريال، وجاري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.

وعن تفاصيل القضية أفاد المصدر عن قيام أحد المواطنين بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.

وأكد المصدر على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير المشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لكافة الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية كين

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية كين
المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير

المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير
رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار المليشيا الحوثية الإرهابيَّة في هجماتها التصعيديَّة الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في المملكة

رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار المليشيا الحوثية الإرهابيَّة في هجماتها التصعيديَّة الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*