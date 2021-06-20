استشاري يكشف عن أهم 3 فوائد من تناول دواء ضغط الدم

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أوضح طبيب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر أهم 3 فوائد صحية من تناول دواء الضغط بانتظام.

وأكد “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن المريض يتناول دواء الضغط بانتظام ليحمي:

١.القلب من القُصور.

٢.الدماغ من الجلطة.

٣.الكلى من الفشل.

وتجدر الإشارة إلى أن هنالك نوعان من فرط ضغط الدم:

فرط ضغط الدم الأولي (رئيسي): في 90% – 95% من الحالات عند البالغين، ليس بالإمكان تعريف مسبّبها. يميل هذا النوع إلى التطور تدريجيًا، على مدى سنين عدة.

فرط ضغط الدم الثانوي: عند الــ 5% – 10% المتبقين، يتولد هذا النوع نتيجة لمرضٍ آخر، ويظهر عادةً بشكلٍ مفاجئ ويسبب ضغط دمٍ أعلى من ذلك الذي يسببه الأولي.