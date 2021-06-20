النصر يعتزم تأسيس فريق كرة قدم نسائي

المناطق_ الرياض

يعتزم مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تأسيس فريق كرة قدم نسائي من أجل المشاركة في الدوري السعودي للسيدات.

وردَّ مسلي آل معمر عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» على تغريدة إحدى المتابعات اتهمته بالعنصرية لعدم الرد على تغريدات السيدات، قائلاً: «لا يوجد عنصرية.. والدليل أننا نؤسس فريق كرة قدم نسائي».

وقد قوبلت تغريدة آل معمر بترحيب شديد، فقالت سيدة من مشجعي النصر: «إذا تأسس فريق نسائي، فقد حجزت الرقم 9 من الآن، رقم ماجد عبدالله»، ليرد رئيس العالمي: «أول شيء المشاركة في الفريق ثم نتحدث عن الرقم».

وأطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة عام 2020، وهو يشهد مشاركة 24 نادياً من مختلف المناطق.