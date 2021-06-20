جراحة ناجحة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن لمصاب في العمود الفقري

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تمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إجراء تدخل جراحي ناجح لمصاب بإصابة حادة أدت إلى كسر بالعمود الفقري حيث تبين بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية وجود كسر بالفقرة الثالثة وعلى الفور سارع الفريق الطبي المختص بإجراء عملية دقيقة استمرت لمدة ثلاث ساعات ونصف حيث جرى خلالها تثبيت الكسر بالفقرة الثانية والفقرة الرابعة ببراغي وشرائح معدنية وقد تكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – وتمت متابعة المصاب بالعلاج اللازم حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة، بفضل الله.​