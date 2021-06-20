٨٠ فرصة استثمارية تطرحها أمانة الشرقية بمدن ومحافظات الشرقية

المناطق_ فتحية عبدالله

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح ٨٤ فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مختلف المدن والمحافظات بالمنطقة الشرقية في عدة أنشطة أبرزها المدارس والأندية والأكاديميات الرياضية والمراكز الترفيهية والمحلات التجارية والكافتريات والأسواق والأجنحة الفندقية ومراكز الإسكان النموذجي للعمالة، بالإضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية عبر التأجير المؤقت والألعاب والمطاعم والمقاهي وأنشطة المهرجانات وعربات الأطعمة والتي تتناسب مع متطلبات الزوار والمتنزهين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهودها والمشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تم طرحها بالتعاون مع مختلف القطاعات والهادفة لتنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية.

ودعت أمانة الشرقية المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي (فرص).