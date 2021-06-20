احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني
أبرز المواد
 ٨٠ فرصة استثمارية تطرحها أمانة الشرقية بمدن ومحافظات الشرقية
أبرز المواد
 جراحة ناجحة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن لمصاب في العمود الفقري
أبرز المواد
 اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل
أبرز المواد
 المملكة تحقّق المرتبة الأولى عالميًا في 3 مؤشرات دولية خلال تصديها لجائحة كورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يفتتح عدداً من ورش العمل تنظمها إمارة المنطقة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية توجّه بافتتاح مسجد قباء أمام المصلين والزوار على مدار اليوم مع تطبيق البرتوكولات الصحية
أبرز المواد
 هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية تحتفي باليوم العالمي للمسح البحري
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية خلال أسبوع
أبرز المواد
 إعادة المصاحف والبرادات وإلغاء الصف الفارغ في المساجد.. تحديث بروتوكولات مكافحة كورونا
أبرز المواد
 النصر يعتزم تأسيس فريق كرة قدم نسائي
أبرز المواد
 أمانة جدة تنجز 79% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني

أبرز المواد
٨٠ فرصة استثمارية تطرحها أمانة الشرقية بمدن ومحافظات الشرقية

٨٠ فرصة استثمارية تطرحها أمانة الشرقية بمدن ومحافظات الشرقية

أبرز المواد
جراحة ناجحة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن لمصاب في العمود الفقري

جراحة ناجحة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن لمصاب في العمود الفقري

أبرز المواد
اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل

اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني
http://almnatiq.net/?p=995330
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، – حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس رودريغو دوترتي، رئيس جمهورية الفلبين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، معالي رئيس المراسم الرئاسية ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين روبرت أريك، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

٨٠ فرصة استثمارية تطرحها أمانة الشرقية بمدن ومحافظات الشرقية

٨٠ فرصة استثمارية تطرحها أمانة الشرقية بمدن ومحافظات الشرقية
جراحة ناجحة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن لمصاب في العمود الفقري

جراحة ناجحة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن لمصاب في العمود الفقري
اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل

اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*