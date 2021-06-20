بلدية اللهابة تنشئ شارع نموذجي ضمن برنامج جودة الحياة

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أنشأت بلدية اللهابة شارع نموذجي بمركز اللهابة، والذي يأتي ضمن جهود البلدية لتطوير البنية الأساسية، حيث يحتوي هذا الشارع النموذجي على مسار للدراجات بطول 400م، ومسار خاص للمشاة بطول 400م، وانجيلة صناعية 400م2.

وأوضح رئيس بلدية اللهابة المهندس فايز بن سرحان الشمري، بأن إدارة الشؤون الفنية بالبلدية، قامت بإنشاء هذا الشارع النموذجي والذي يأتي ضمن جهود البلدية الهادفة لتحسين المشهد الحضري وتوفير خيارات إضافية لممارسة رياضة المشي والدراجات وتعزيزها لدى كافة فئات المجتمع، وكذلك سعيا من البلدية إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ضمن برنامج جودة الحياة، خاصة على صعيد نوعية الصحة العامة للمجتمع وبما يتيحه من توسيع لفرص ممارسة رياضة المشي، داعيا الجميع إلى الاستفادة من ذلك لتعزيز ثقافة الرياضة بشكل عام.