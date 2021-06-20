أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم، معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ونائب رئيس الديوان العام للمحاسبة لشؤون الفروع عبدالرحمن آل مسفر ، ومدير فرع الديوان بالمنطقة سليمان الشدوخي .

واطلع سموه على تقرير نتائج تقويم أداء عدد من الإدارات الخدمية، الذي اشتمل على أبرز إنجازات الديوان، التي أثمرت في حفظ المال العام.

وأكد أهمية دور الديوان وأعماله, مثنياً على الجهود المبذولة من قبل رئيس الديوان والعمل على تطوير عمل الفرع من خلال افتتاح المبنى الجديد للفرع بالمنطقة ، وبالدور الذي يؤديه الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته.

فيما نوه الدكتور العنقري بدعم سمو أمير القصيم ومتابعته لأعمال الديوان وما نتج عنه من افتتاح للفرع الجديد بالمنطقة.