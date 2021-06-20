احدث الأخبار

أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “حناء المدينة” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى ختام مسابقة “تصميم حي سمايا” ويكرم الفائزين
أبرز المواد
 هيئة الغذاء والدواء تغرّم 3 شركات (1.5) مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء
أبرز المواد
 بلدية القطيف: اتلاف 600 دجاجة غير صالحة للاستهلاك و 450 كلجم من الأسماك من خلال الحملات المشتركة
أبرز المواد
 بلدية اللهابة تنشئ شارع نموذجي ضمن برنامج جودة الحياة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلبيني
أبرز المواد
 ٨٠ فرصة استثمارية تطرحها أمانة الشرقية بمدن ومحافظات الشرقية
أبرز المواد
 جراحة ناجحة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن لمصاب في العمود الفقري
أبرز المواد
 اختتام بطولة القوارب الشراعية المفتوحة بالجبيل
أبرز المواد
 المملكة تحقّق المرتبة الأولى عالميًا في 3 مؤشرات دولية خلال تصديها لجائحة كورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يفتتح عدداً من ورش العمل تنظمها إمارة المنطقة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أبرز المواد
أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة

أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “حناء المدينة” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “حناء المدينة” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا

أبرز المواد
أمير الشرقية يرعى ختام مسابقة “تصميم حي سمايا” ويكرم الفائزين

أمير الشرقية يرعى ختام مسابقة “تصميم حي سمايا” ويكرم الفائزين

أبرز المواد
هيئة الغذاء والدواء تغرّم 3 شركات (1.5) مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء

هيئة الغذاء والدواء تغرّم 3 شركات (1.5) مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء

أبرز المواد

أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة

أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة
http://almnatiq.net/?p=995360
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم، معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ونائب رئيس الديوان العام للمحاسبة لشؤون الفروع عبدالرحمن آل مسفر ، ومدير فرع الديوان بالمنطقة سليمان الشدوخي .
واطلع سموه على تقرير نتائج تقويم أداء عدد من الإدارات الخدمية، الذي اشتمل على أبرز إنجازات الديوان، التي أثمرت في حفظ المال العام.
وأكد أهمية دور الديوان وأعماله, مثنياً على الجهود المبذولة من قبل رئيس الديوان والعمل على تطوير عمل الفرع من خلال افتتاح المبنى الجديد للفرع بالمنطقة ، وبالدور الذي يؤديه الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته.
فيما نوه الدكتور العنقري بدعم سمو أمير القصيم ومتابعته لأعمال الديوان وما نتج عنه من افتتاح للفرع الجديد بالمنطقة.

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “حناء المدينة” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتج “حناء المدينة” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا
أمير الشرقية يرعى ختام مسابقة “تصميم حي سمايا” ويكرم الفائزين

أمير الشرقية يرعى ختام مسابقة “تصميم حي سمايا” ويكرم الفائزين
هيئة الغذاء والدواء تغرّم 3 شركات (1.5) مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء

هيئة الغذاء والدواء تغرّم 3 شركات (1.5) مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*