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«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1079 إصابة جديدة و14 وفاة و1214 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1079 إصابة جديدة و14 وفاة و1214 حالة تعافي

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«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1079 إصابة جديدة و14 وفاة و1214 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1079 إصابة جديدة و14 وفاة و1214 حالة تعافي
http://almnatiq.net/?p=995378
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 1214 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 14 حالة وفاة.

ودعت “الصحة” الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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