12 ألف جولة رقابية لأمانة القصيم على المنشآت الصحية والغذائية

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تواصل أمانة منطقة القصيم تنفيذ جولاتها الرقابية على الحدائق والمنتزهات بمدينة بريدة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك بمشاركة التجمع الصحي والجهات الأمنية.

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا عبر متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعي داخل المنتزهات بالإضافة إلى متابعة أعمال الباعة الجائلين وعربات بيع الأطعمة.

هذا ونفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي (12388) جولة رقابية شملت المنشآت الصحية والغذائية بالمنطقة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وتم رصد (24) مخالفة وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.