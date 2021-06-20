أمانة جدة تعلن موعد الاقتراع الالكتروني لانتخابات طوائف المهن

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تشهد أمانة محافظة جدة يوم الثلاثاء 26/11/ 1442هـ، بدء عملية الاقتراع لاختيار رئيس ونائب رئيس عدد من طوائف المهن المختلفة بمحافظة جدة، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءًا عبر الرابط الإلكتروني https://services.jeddah.gov.sa/

وكانت الأمانة اعتمدت 15 مرشحاً لمنصبي رئيس ونائب رئيس طائفة لعدد 15 مهنة والتي شملت:

(طائفة دلالي سوق الخضار والفاكهة – طائفة دلالي وصيادي الأسماك بجدة – طائفة دلالي وصيادي الأسماك بثول – طائفة دلالي أسواق الأنعام– طائفة مهنة أصحاب المعارض ودلالي السيارات – طائفة دلالي أسواق الإبل – مهنة مكاتب ودلالي العقار – طائفة مهنة الحراجات المعتمدة– طائفة محلات تشاليح السيارات – طائفة دلالي أسواق الأعلاف – طائفة مهنة قوارب النزهة والدبابات البحرية – طائفة رجيع الدوائر الحكومية – طائفة محلات العسل – طائفة محلات السكراب – طائفة مهنة محلات الطباخين).